Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила идею народного артиста СССР Василия Ланового выйти на балкон 9 мая с портретами героев Великой Отечественной войны.

"Вы, наверное, слышали, что сегодня наш великий народный артист Василий Семенович Лановой выступил с замечательной инициативой: 9 Мая в час минуты молчания, это 19:00, всем вместе выйти на балконы, подойти к окнам и исполнить знаменитую песню "День Победы", вывесить фотографии своих родных и близких, участников Великой Отечественной войны, в окна. Мне кажется, это инициатива обязательно найдет отклики, наши граждане ее обязательно поддержат", — сообщила председатель верхней палаты парламента.