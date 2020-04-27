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Матвиенко понравилась идея артиста Ланового о праздновании 9 Мая

Общество

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила идею народного артиста СССР Василия Ланового выйти на балкон 9 мая с портретами героев Великой Отечественной войны.

"Вы, наверное, слышали, что сегодня наш великий народный артист Василий Семенович Лановой выступил с замечательной инициативой: 9 Мая в час минуты молчания, это 19:00, всем вместе выйти на балконы, подойти к окнам и исполнить знаменитую песню "День Победы", вывесить фотографии своих родных и близких, участников Великой Отечественной войны, в окна. Мне кажется, это инициатива обязательно найдет отклики, наши граждане ее обязательно поддержат", — сообщила председатель верхней палаты парламента.

9 мая совфед день победы василий лановой валентина матвиенко
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