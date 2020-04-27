Путин потребовал от регионов 100-процентной готовности к ЧП

Президент России Владимир Путин потребовал от властей субъектов быть максимально готовыми к различным чрезвычайным происшествиям. Об этом он сообщил во время видеоконференции с главами регионов.

"В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы", — сказал Путин.

Глава государства напомнил, что власти должны быть готовы к другим бедствиям несмотря на эпидемию коронавируса.