Майские праздники переносить нельзя: в Совфеде рассказали, почему

Россиянам уже хватило времени для отдыха в нерабочий период, поэтому переносить майские праздники на более поздний период не стоит.

Такое мнение высказал первый зампред комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский.

"С точки зрения организационно-технологической ничего трогать не надо", — заявил сенатор.

По его мнению, майские праздники "всё равно состоятся". Жители страны вспомнят своих героев, поздравят друзей и смогут посмотреть фильмы на военную тематику.