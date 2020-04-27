Россиянам уже хватило времени для отдыха в нерабочий период, поэтому переносить майские праздники на более поздний период не стоит.
Такое мнение высказал первый зампред комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский.
"С точки зрения организационно-технологической ничего трогать не надо", — заявил сенатор.
По его мнению, майские праздники "всё равно состоятся". Жители страны вспомнят своих героев, поздравят друзей и смогут посмотреть фильмы на военную тематику.
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.