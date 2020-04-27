Минздрав будет доплачивать медработникам в 28 регионах России

Министерство здравоохранения России сообщило о подписании соглашения с 28 субъектами РФ. Согласно новому документу, медицинский персонал, который работает непосредственно с заражёнными коронавирусной инфекцией пациентами, будет получать дополнительные стимулирующие выплаты.

"На сегодняшний день Минздравом России подписаны соглашения с 28 субъектами, которые уже могут производить соответствующие выплаты медикам", — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Точный список субъектов, медработники которых получат дополнительные стимулирующие выплаты, пока не оглашался. Однако сотрудники ведомства обратили внимание на то, что все остальные регионы тоже могут заключить соглашения с Минздравом и тем самым материально помочь своему медицинскому персоналу.