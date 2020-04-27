Эксперты назвали дату окончания пандемии коронавируса в России

Исследователи из Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) изучили данные по коронавирусу 131 страны мира. По мнению экспертов, россиянам следует ожидать конца пандемии в июле текущего года.

"Ситуация с распространением вируса в России завершится на 97% к 20 мая. К 28 мая ситуация разрешится на 99%, на 100% окончание эпидемии прогнозируется на 20 июля", — говорится в отчёте университета.

Российские учёные высказывают аналогичные предположения

По информации Кремля, в середине мая Россия выйдет на плато, а в дальнейшем количество инфицированных будет снижаться.

Тем не менее информация о скором окончании пандемии не должна быть "зелёным светом" для моментальной отмены всех ограничений. Эксперты считают, что необходимо действовать постепенно. Именно это поможет предотвратить рост числа инфицированных в ближайшем будущем.

А как в других странах?

Эксперты из Сингапура рассказали и о том, когда пандемия коронавируса закончится в других странах мира. По их словам, в США это произойдёт не ранее 27 августа, в Германии — 1 августа, а во Франции — 5 августа.