В Калмыкии зафиксировали вспышку коронавируса среди медперсонала

Сотрудники Республиканской больницы имени Жемчуева в Калмыкии заразились коронавирусной инфекцией. Министр здравоохранения республики Юрий Кикенов предположил, что у вспышки COVID-19 в больнице могло быть две причины — бессимптомный пациент или заразившийся медик.

"По всей видимости, либо проскочил пациент без клинических проявлений, либо кто-то из медработников где-то заразился и в процессе общения заразил коллег, когда пили чай между сменами или когда переодевались", — сообщил Кикенов.

Республиканская больница им. Жемчуева — самое оснащённое медучреждение региона

Помимо этого, министр высказался о необходимости увеличения коечного фонда для заражённых коронавирусной инфекцией в регионе. Для этого планируется использовать один из корпусов Республиканской больницы им. Жемчуева.

"Там (в Республиканской больнице — Прим. ред.) имеются оптимальные условия для разворачивания госпиталя, есть кислород, есть бытовые условия", — пояснил министр.

Республиканская больница, по мнению Юрия Кикенова, является самым оснащённым медучреждением региона. Установка дополнительного медицинского оборудования не потребует серьёзных затрат. Помимо этого, в больнице удастся организовать все необходимые условия для комфортной и безопасной работы медицинского персонала.

Точное количество заразившихся коронавирусной инфекцией медработников неизвестно

"У медработников пульмонологического и реанимационно-анестезиологического отделений ресбольницы им. Жемчуева зарегистрированы случаи пневмонии и ОРВИ, из них часть уже имеет лабораторное подтверждение COVID-19, у остальных характерные признаки коронавирусной инфекции подтверждены результатами КТ", — сообщили в пресс-службе больницы.

На данный момент неизвестно точное число медработников, которые заразились коронавирусной инфекцией. Тем не менее, по словам Юрия Кикенова, количество инфицированных в регионе "возрастает прогрессивно". Из-за этого медицинскому персоналу приходится работать в усиленном режиме.