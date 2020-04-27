Соцсети будут транслировать акцию "Бессмертный полк-онлайн"

Социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" запустят трансляции акции "Бессмертный полк-онлайн". Об этом рассказал первый заместитель генерального директора Mail. ru Group Владимир Габриелян.

Пользователям соцсетей позже станут доступны мини-приложения, с помощью которых загрузить портреты и истории о своих близких — участниках Великой Отечественной войны. Затем эта информация будет автоматически подгружаться в онлайн-трансляцию.