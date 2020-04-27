Социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" запустят трансляции акции "Бессмертный полк-онлайн". Об этом рассказал первый заместитель генерального директора Mail. ru Group Владимир Габриелян.
Пользователям соцсетей позже станут доступны мини-приложения, с помощью которых загрузить портреты и истории о своих близких — участниках Великой Отечественной войны. Затем эта информация будет автоматически подгружаться в онлайн-трансляцию.
"После заполнения формы пользователи смогут в один клик опубликовать фотографию и данные героя в формате поста в своем профиле в "Одноклассниках", в формате истории во "ВКонтакте". Но самое главное, что все эти фотографии и данные о наших дорогих ветеранах, загруженные в соцсетях, попадут в специальную трансляцию на сайте "Бессмертного полка", который будет визуализировать шествие "Бессмертного полка" в режиме онлайн", — рассказал Габриелян.
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