Глоба: в жизни четырех знаков Зодиака намечается крутой разворот

Известный российский астролог Павел Глоба назвал четыре знака зодиака, жизнь которых развернется на 180 градусов уже в мае текущего года.

Изменить свою жизнь в мае получится у Овнов, которые будут обладать хорошей энергетикой для изменений. Аналогичный эффект звезды подарят и Близнецам, однако им Глоба рекомендует тщательнее следить за своим здоровьем.

В последний весенний месяц много встреч с неприятными людьми ожидает Раков. Астролог рекомендовал им учиться находить компромиссы. Весам нужно в мае сосредоточиться на карьере и финансовых вопросах, иначе в них начнут назревать серьёзные проблемы.