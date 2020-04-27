"Бессмертный полк" в этом году пройдет онлайн

В режиме онлайн пройдет акция "Бессмертный полк" в этом году. Привычное шествие, которое проходит во многих городах России, отменено.

Зрители увидят видеоряд из фотографий участников Великой Отечественной войны, которые внесены в единую базу данных.

"В связи с пандемией коронавируса традиционное народное шествие "Бессмертный полк" претерпевает изменения. В этом году 9 мая акция пройдет в виде трансляции на более чем 200 медиаэкранах Москвы, online-кинотеатре OKKO и на портале "Бессмертного полка России", — сообщает пресс-служба движения "Волонтеры Победы".

Добавить своих героических родственников в базу данных могут все желающие. Это можно сделать на сайте "Бессмертного полка России", на сайте проекта "Банк памяти", в приложениях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Все снимки проверят волонтеры, чтобы избежать провокационных ситуаций.

Не состоится 9 мая и парад Победы в Москве. Его отменили также из-за ситуации с коронавирусом. Массовые мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, отменены.