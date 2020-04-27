Песков объяснил, зачем Путин упомянул половцев и печенегов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавние слова Владимира Путина о половцах и печенегах. По его словам, российский лидер прекрасно отдает себе отчет в том, что говорит.

Представитель Кремля пояснил, что президент использовал такой речевой оборот, чтобы лучше донести свои мысли до жителей страны.