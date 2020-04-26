Искать новую работу следует начинать после окончания карантина и остальных ограничительных мер, поскольку большинство компаний находится не в лучшей финансовой ситуации. Многие из организаций могут не возобновить свою работу после снятия карантина.

Такое мнение высказал президент Корпорации кадровых агентств Business Connection Ильгиз Валинуров.

"Примерно 15-20% компаний прекратили деятельность из-за финансовых трудностей. У тех компаний (10%), которые занимаются производством масок и антисептиков, напротив, фиксируется рост прибыли. Большинство компаний (60-70%) относятся к той категории, когда компания не закрывается, но бизнес притормозился. Я не рекомендовал бы заниматься поиском работы сейчас, потому что каких-то сильных вариантов в ближайшее время не найти. Есть смысл начать общаться с работодателями в июне, тогда будет понятно, кто из них пережил этот период и может позволить себе платить хорошие зарплаты", — пояснил Валинуров.