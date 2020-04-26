Количество детей-сирот в России уменьшилось в два раза

За последние шесть лет в России почти в два раза снизилось число детей-сирот. Такие данные представил Университет прокуратуры РФ по вопросам защиты прокурорами прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на основе собственного исследования.