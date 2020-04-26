За последние шесть лет в России почти в два раза снизилось число детей-сирот. Такие данные представил Университет прокуратуры РФ по вопросам защиты прокурорами прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на основе собственного исследования.
"Наблюдается положительная тенденция сокращения количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За последние шесть лет их число сократилось практически вдвое: с 87 604 в 2014 году до 44 429 в 2019 году", — опубликовано на сайте Генпрокуратуры России.
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.