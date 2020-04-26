Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев озвучил мнение, что режим самоизоляции в России нужно продлить до июня.

"Лично моё мнение — нам предстоит продлить самоизоляцию примерно до начала июня. Не я, конечно, решаю, но ситуация, как мне видится, очень тревожная", — пояснил комментатор.

"Это серьёзная ситуация, чудовищная! Нам обязательно нужно её побороть, преодолеть. Давайте будем просто беречь друг друга", — добавил Губерниев.