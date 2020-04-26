Российские школы отказались от оценок на карантине

Большинство российских педагогов перестали ставить школьникам оценки в период дистанционного обучения.

Это показало исследование Федерального института развития образования РАНХиГС. Учителя считают, что ставить оценки в таких условиях не имеет смысла, поскольку ученики всё равно найдут способ списать или воспользоваться подсказкой.

Специалисты института опросили преподавателей, чтобы выяснить, как им работается в условиях режима самоизоляции. Большинство учителей ответили "очень сложно".