Большинство российских педагогов перестали ставить школьникам оценки в период дистанционного обучения.
Это показало исследование Федерального института развития образования РАНХиГС. Учителя считают, что ставить оценки в таких условиях не имеет смысла, поскольку ученики всё равно найдут способ списать или воспользоваться подсказкой.
Специалисты института опросили преподавателей, чтобы выяснить, как им работается в условиях режима самоизоляции. Большинство учителей ответили "очень сложно".
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.