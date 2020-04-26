Власти России должны организовать выдачу продовольствия для тех, кто попал в сложное положение и не может себя прокормить.
Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
"Возможно, ввести дополнительные продовольственные выплаты или продовольственные такие пакеты для наиболее бедных граждан", — пояснил чиновник, напомнив, что далеко не все могут получать финансовую помощь от государства.
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.