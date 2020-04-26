Жители России, которые отказываются от ношения медицинских масок в период пандемии, пытаются себя убедить в безопасности ситуации.

Такое мнение РИА Новости озвучила ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем РАН Анна Юсупова.

"Отрицание — это один из самых распространенных стресс-копингов в ответ на состояние тревоги. Страшно, не хочется признавать объективно сложное состояние ситуации, а уход в отрицание упрощает восприятие. Наиболее "удачливые" люди и после окончания пандемии будут считать, что ничего объективного не случилось и все это было массовым помешательством", — объяснила психолог.