Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что пожилым людям старше 65 лет нужно разрешить гулять во дворе и около дома. Составление списков гуляющих можно поручить управляющим компаниям.

"Было бы правильно, если бы пожилые люди получили возможность прогулок хотя бы во дворах своих домов. Чтобы не упускать нашу главную задачу — обеспечение социальной дистанции для защиты здоровья от коронавируса — пенсионеры могли бы гулять по очереди, а старшие по подъезду, управляющие компании могли бы вести списки с очередностью таких прогулок", — сказал Рязанский.