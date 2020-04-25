Стала известна причина смерти главреда "Русского радио" Юлии Ларионовой

Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет. Об этом рассказал генеральный директор "Русской медиагруппы" Роман Саркисов.

По его словам, смерть главного редактора стала для всего коллектива "Русского радио" большой потерей. Однако неожиданностью это не было, поскольку Юлия Ларионова долгое время боролась с онкологическим заболеванием.