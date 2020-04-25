Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет. Об этом рассказал генеральный директор "Русской медиагруппы" Роман Саркисов.
По его словам, смерть главного редактора стала для всего коллектива "Русского радио" большой потерей. Однако неожиданностью это не было, поскольку Юлия Ларионова долгое время боролась с онкологическим заболеванием.
"Выражаю свои соболезнования семье, родным, коллегам, всем, кто знал Юлю близко", — сообщил Саркисов.
На карантине балерина занялась разбором старых снимков и видео.