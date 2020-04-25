В Telegram — 400 миллионов активных пльзователей

Создатель Telegram Павел Дуров сообщил в своем личном блоге, что на сегодняшний день в мессенджером активно пользуются 400 миллионов людей. Об этом пишет телеканал "360".

"Каждый день в Telegram регистрируется не менее 1,5 миллиона человек. Папки, облачное хранилище, поддержка работы с компьютеров — все это делает Telegram незаменимым инструментом для работы и учебы во время карантина", — рассказал Дуров.

Также он отметил, что до конца текущего года для пользователей Telegram будут доступны групповые видеозвонки.