Главврач столичной больницы рассказал о последствиях пандемии

Главный врач Первой Градской больницы Пирогова Алексей Свет поделился своими соображениями о том, как пандемия COVID-19 поменяет сознание людей. Об этом сообщает РИА "Новости".

На взгляд медика, после ее завершения население начнет внимательнее относиться к своему здоровью.

"Она (эпидемия) уже поменяла. Главным врагом человека перестал быть кто-то, а стало что-то. Я думаю, что какие-то вещи будут, более внимательное отношение к соблюдению санэпидобщежития", — подчеркнул главврач.

Также Алексей Свет отметил, что в сложившихся условиях бизнес начал активно поддерживать сферу здравоохранения.