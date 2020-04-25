Очную сдачу единого государственного экзамена нужно отменить из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.

Такое мнение высказал заслуженный учитель РФ, историк Александр Снегуров, который преподает в школе №2045 в Москве.

"Я считаю, что решение об очной сдаче ЕГЭ в наших хаотичных и тревожных условиях необдуманно и крайне необоснованно. Я бы в данных условиях предложил Министерству образования, Рособрнадзору и другим ведомствам не устраивать подобного испытания для массы людей", — подчеркнул педагог.