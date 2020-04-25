Олеся Казаченко из Ногинска победила в шоу "Голос.Дети"

Девочка из Ногинска Олеся Казаченко одержала победу в седьмом сезоне шоу "Голос. Дети". За нее отдали свои голоса 35,7 % зрителей, передает телеканал "360".

Наставником Казаченко был рэпер Баста — его же по завершению шоу признали лучшим наставником проекта. В финале Олеся выступила с песней "Миллион алых роз". Ее наградили знаменитой статуэткой, сертификатами на оборудование домашней студии звукозаписи и на запись первого сингла. Также ей вручили один миллион рублей.