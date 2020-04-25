Спортивный журналист Василий Уткин ответил на угрозы телеведущего Владимира Соловьева, Он утверждает, что "пальцем его не тронет".

"Где бы и когда бы я тебя ни встретил, мерзкая карлица, я буду держать руки за спиной. Я хочу рассмотреть самый момент инсульта, который тебя и так вот-вот хватит. Ни при каких условиях я пальцем тебя не трону. Грози сколько хочешь", — написал Уткин в Twitter.