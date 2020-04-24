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Источник Правда.Ру

Эксперт: на выделенные дольщикам деньги нужно достроить дома

Общество

Деньги, которые Путин выделил Фонду защиты прав дольщиков, нужно направить на завершение почти готовых объектов. Речь идет о домах, готовность которых составляет 70-80%.

Такое мнение высказал основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. Он оценил помощь государства, выделенную для стабилизации ситуации на строительном рынке в период эпидемии коронавируса.

"Это в любом случае разумное решение. Тут возражений никаких нет, потому что люди в любом случае не должны пострадать. Нужно вложить деньги в то, что разумно завершить — в те объекты, которые находятся в высокой степени готовности. Другое дело, что иногда в таких объектах находится достаточно большое количество квартир, которые никем не приобретены. И при завершении объекта они могут быть реализованы. И такого рода проекты в принципе могут быть предложены для вложения инвестиций со стороны более финансово устойчивых застройщиков", — пояснил эксперт.

Он напомнил, что регионы уже провели масштабную работу по аудиту строительного рынка. Местные власти должны были оценить, каким объектам требуется государственное финансирование, а какие могут быть переданы частным инвесторам.

Напомним, что одной из мер по поддержке строительной сферы в России стало выделение средств Фонду защиты прав дольщиков. По решению Владимира Путина на завершение недостроенных домов будет выделено 30 миллиардов рублей.

Темы объекты дольщики недостроенные дома константин апрелев фонд защиты прав дольщиков
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