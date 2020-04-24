Эксперт: на выделенные дольщикам деньги нужно достроить дома

Деньги, которые Путин выделил Фонду защиты прав дольщиков, нужно направить на завершение почти готовых объектов. Речь идет о домах, готовность которых составляет 70-80%.

Такое мнение высказал основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. Он оценил помощь государства, выделенную для стабилизации ситуации на строительном рынке в период эпидемии коронавируса.

"Это в любом случае разумное решение. Тут возражений никаких нет, потому что люди в любом случае не должны пострадать. Нужно вложить деньги в то, что разумно завершить — в те объекты, которые находятся в высокой степени готовности. Другое дело, что иногда в таких объектах находится достаточно большое количество квартир, которые никем не приобретены. И при завершении объекта они могут быть реализованы. И такого рода проекты в принципе могут быть предложены для вложения инвестиций со стороны более финансово устойчивых застройщиков", — пояснил эксперт.

Он напомнил, что регионы уже провели масштабную работу по аудиту строительного рынка. Местные власти должны были оценить, каким объектам требуется государственное финансирование, а какие могут быть переданы частным инвесторам.

Напомним, что одной из мер по поддержке строительной сферы в России стало выделение средств Фонду защиты прав дольщиков. По решению Владимира Путина на завершение недостроенных домов будет выделено 30 миллиардов рублей.