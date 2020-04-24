Педагог: нынешний формат дистанционного обучения неприемлем

Дистанционное обучение в том виде, в котором оно идет в России сейчас, необходимо прекратить. Система, подходящая для оффлайн-обучения, не работает в онлайн-режиме.

Такое мнение высказал доктор педагогических наук, профессор, член Общественной палаты по образованию в городе Москве, член комиссии по вопросам реализации социальных городских программ в сфере образования Яков Турбовской. Он отметил, что в обычном процессе обучения серьезную роль играет дисциплина, которую учитель контролирует и поддерживает на уроке. Когда занятия ведутся онлайн, педагог не знает, слушает ли его ученик, находится ли он вообще около компьютера.

"У нас же большинство учащихся, даже присутствуя на уроке, не слушают, что происходит на уроке. А когда он сидит дома, это вообще смешно уроки проводить. Это только два-три отличника будут сидеть и заниматься. Если мы хотим действительно обучать детей на дому, руководствуясь тем, что они не в классе присутствуют, надо по-другому строить общение между школой и ребенком. Оно должно строиться на интересе, на заданиях, которые он самостоятельно должен выполнить и представить нам", — подчеркнул профессор.

По его мнению, детей нужно ставить в разные роли. Например, часть класса готовит совместный доклад, изучая вопрос, другая группа выступает критиками, третья занимает позицию экспертов или судей. В таком формате детям будет интересно на уроках. Но для такого подхода в первую очередь необходимо разработать новые методические пособия и переподготовить педагогов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что государственную платформу онлайн-обучения объединят с социальной сетью "ВКонтакте". Там появятся лекции, видеоуроки и учебники.