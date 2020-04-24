В Минздраве ответили на предложения о продаже алкоголя онлайн

Разрешение о продаже алкоголя в Интернете стало бы преступлением, считает главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

"Все эти попытки распространить алкоголь в интернете, они сродни смертельной греховности. Нельзя потворствовать, нельзя соблазнять людей, это преступление на мой взгляд", — заявил он.

История вопроса

Споры на тему, стоит ли разрешить продажу алкоголя онлайн ведутся уже давно. В 2017 году законопроект, предполагавший легализовать реализацию спиртных напитков в Интернете был даже предложен Минфином. Затем он повторно вносился на рассмотрение в 2019 году, но так и не был одобрен. В 2020 году глава Сбербанка Герман Греф выступил с тем же предложением, аргументировав его целесообразность введенным режимом самоизоляции.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Союз российских производителей пивобезалкогольной продукции обратился к правительству с письмом, с котором изложена просьба разрешить продажу пивоваренной продукции в интернете. Представители организации называют принятие соответствующего закона насущной необходимостью.