Солнечногорский скульптор Роман Фашаян решил выразить благодарность медикам, борющимся с COVID-19 за жизнь каждого пациента, посредством своего творчества. Об этом сообщает "телеканал 360".
Он сделал эскиз в виде двух кистей рук, врача и пациента, из скульптурного пластилина. Воплотить свою задумку в жизнь он намерен в сентябре. Фашаян признался, что сделал это просто из собственного эмоционального порыва.
"Я хотел как-то увековечить доброту врачей, ведь самое важное в докторе — это доброта. Добротой можно вылечить все что угодно. По моим ощущениям, когда врач подходит и берет тебя за руку — болезнь уже отступает", — сказал скульптор.
На карантине балерина занялась разбором старых снимков и видео.