Мужчина из Солнечногорска поблагодарил врачей мраморной скульптурой

Солнечногорский скульптор Роман Фашаян решил выразить благодарность медикам, борющимся с COVID-19 за жизнь каждого пациента, посредством своего творчества. Об этом сообщает "телеканал 360".

Он сделал эскиз в виде двух кистей рук, врача и пациента, из скульптурного пластилина. Воплотить свою задумку в жизнь он намерен в сентябре. Фашаян признался, что сделал это просто из собственного эмоционального порыва.