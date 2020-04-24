Иностранные граждане в Подмосковье, лишившиеся источника дохода на фоне коронавирусной пандемии, получат поддержку в Едином миграционном центре Московской области. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам заместителя председателя правительства Московской области Романа Каратаева, в Подмосковье все еще работает множество предприятий, поэтому востребованность в рабочих руках есть всегда.
"В Подмосковье достаточно промышленных предприятий, сельхозпроизводителей, организаций жилищно-коммунального хозяйства, которые продолжают работу даже в условиях ограничений, связанных с коронавирусом, и предлагают работу для иностранных граждан", — подчеркнул Каратаев.
На карантине балерина занялась разбором старых снимков и видео.