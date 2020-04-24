В Подмосковье помогут безработным иностранцам

Иностранные граждане в Подмосковье, лишившиеся источника дохода на фоне коронавирусной пандемии, получат поддержку в Едином миграционном центре Московской области. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам заместителя председателя правительства Московской области Романа Каратаева, в Подмосковье все еще работает множество предприятий, поэтому востребованность в рабочих руках есть всегда.