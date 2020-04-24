Гипермаркет “Глобус” перестал обслуживать покупателей без масок

Некоторые крупные магазины перестали пускать посетителей без масок. В их числе оказались и гипермаркеты "Глобус". В пресс-службе сети рассказали телеканалу "360", что большинство покупателей сами просили принять такие меры.

"Уже несколько недель наши сотрудники работают в масках. И ровно столько же мы получаем предложения и даже требования от покупателей ограничить нахождение людей без этих средств индивидуальной защиты в торговом зале", — прокомментировала пресс-служба "Глобуса".

Многие посетители раскритиковали такие меры, посчитав, что гипермаркет нарушает права потребителей.