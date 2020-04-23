Когда точно отменят самоизоляцию, не знает даже Песков

Когда наконец в России будет отменен режим самоизоляции, похоже, сегодня сказать не может никто.

Как сказал Дмитрий Песков, конкретной даты окончания режима социального дистанцирования нет.

На сегодняшний день официально запрет на выход из дома без крайней на то необходимости действителен до 30 апреля. Но, вероятнее всего, правительство прислушается к рекомендациям Минздрава и ограничительные меры продлит, как минимум, на все майские праздники.

Впрочем, в Роспотребнадзоре ранее заявляли, что повлиять на срок самоизоляции могут сами россияне. Как - читайте в материале на сайте.