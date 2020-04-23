Власти Москвы обсудят разрешение на одиночные занятия спортом

Власти столицы рассмотрят возможность разрешения одиночных занятий спортом вне жилых домов в утренние часы. Об этом заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк, сообщает ТАСС.

"Рассмотрим", — ответил Немерюк на вопрос о том, могут ли власти города рассмотреть возможность разрешить москвичам занятия спортом и одиночные пробежки ранним утром, когда людей на улицах города немного.

Чиновник отметил, что решение будет зависеть от того, насколько такое нововведение в существующие ограничительные меры будет соответствовать нормам безопасности.

"Предложений поступает много, их рассматривают и выносят решение. Но сейчас, пока ситуация с распространением коронавируса не улучшится, на первом месте, конечно, находится здоровье граждан, а уже потом — все остальное", — добавил Немерюк.

Мэр столицы Сергей Собянин уже подчеркивал, что введенные ограничительные меры направлены на то, чтобы "сохранить жизнь и здоровье многих москвичей", а также на скорейшее разрешение ситуации с коронавирусом и возвращение к "нормальной жизни".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что россиянам дали советы по поддержанию формы в условиях самоизоляции.