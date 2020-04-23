Путин: о принятых решениях мало объявить, они должны работать

Меры поддержки граждан и бизнеса должны быть более доступными и реальными. Сейчас с получением помощи у государства возникают проблемы.

Об этом заявил президент России. В рамках видеоконференции он открыл совещание с представителями банковской сферы. Владимир Путин напомнил, что для поддержки граждан и бизнеса принято несколько пакетов мер поддержки.

"Эти и другие решения призваны помочь российским семьям пережить кризис, чтобы предприятия и организация не прерывали свои деятельность и не увольняли людей. Особо отмечу специальную ипотечную программу, в рамках которой до 1 ноября можно оформить ипотечный кредит на новое жилье по ставке в 6,5%. Остальное компенсирует государство в течение всего срока ипотеки, то есть эта мера будет долгосрочной. Банки уже взяли на себя обязательства и принимают заявки на выдачу таких кредитов", — отметил Владимир Путин.

Сложности есть, с ними нужно разобраться

Глава государства попросил представителей банков рассказать, как налажено взаимодействие с застройщиками, есть ли возможность оформить ипотеку быстро и дистанционно. Он подчеркнул, что важно, чтобы деньги не оставались только у застройщика, а поддерживали занятость во всей инфраструктурной цепочке.

"Есть очевидные проблемы и сложности, когда граждане не могут получить кредитные каникулы, а предприятия — льготные кредиты. Банки сразу отказывают или затягивают процесс. Я обращаюсь к правительству: о принятых решениях мало объявить. Надо так отработать, чтобы помощь пришла вовремя, чтобы ею могли воспользоваться те, кто в ней реально нуждается. Иначе эффект от таких решений будет низким. Прошу правительство проанализировать ситуацию и при необходимости изменить нормативную базу", — дал поручение президент России.

Меры поддержки должны быть доступны для тех, для кого они разработаны.

Он напомнил, что все инструменты поддержки как граждан, так и бизнеса должны быть максимально доступны для тех, для кого предназначены. Также необходимо сохранить устойчивость банковской системы.

"Нельзя накопить "плохих долгов. Мы уже предусмотрели ряд инструментов для поддержки банковского сектора, в частности дали государственные гарантии Минфина и ВЭБа по банковским продуктам. Прошу подумать, что еще можно сделать, для обеспечения надежности кредитного портфеля", — призвал российский лидер.

Ранее "Правда.Ру" писала, что после кризиса в России не стоит ждать революции. В Кремле уверены, что экономические проблемы не приведут к политическим последствиям.