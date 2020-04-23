Депутаты из "Справедливой России” Дмитрий Ионин и Федот Тумусов подготовили законопроект, с помощью которого будет запрещена блокировка Telegram в период ЧС или режима повышенной готовности.
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн считает, что законопроект о запрете блокировки Telegram в период введенных режимов повышенной готовности нереализуем.
"Правда, во внесенном ими законопроекте — о Telegram нет ни слова, да и сам законопроект изначально нереализуем. Такое ощущение, что авторам нужно не решение проблемы, а самопиар (надеюсь, что я ошибаюсь)", — написал Хинштейн в Twitter.
Существенное снижение количества заболевших коронавирусом за сутки в России не является признаком затухания эпидемии.