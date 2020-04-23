Хинштейн: закон о запрете Telegram недействителен

Депутаты из "Справедливой России” Дмитрий Ионин и Федот Тумусов подготовили законопроект, с помощью которого будет запрещена блокировка Telegram в период ЧС или режима повышенной готовности.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн считает, что законопроект о запрете блокировки Telegram в период введенных режимов повышенной готовности нереализуем.