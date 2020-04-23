Цены на продукты в России держатся на стабильном уровне, беспокоиться не стоит, говорится в сообщении Telegram-канала "Стопкоронавирус.рф" со ссылкой на Минпромторг РФ.

"Ценовая ситуация сейчас стабильная и не вызывает беспокойства. По всем случаям необоснованного повышения цен Минпромторгом и Минсельхозом ведется работа с ФАС России. Торговые сети стараются сдерживать цены, учитывая то, что доходы населения не растут", — сообщили в Минпромторге, отвечая на вопрос, не произойдет ли резкого скачка цен на продукты.