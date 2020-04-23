При очном голосовании присутствует элемент доверия – эксперт

Голосование по поправкам в Конституцию состоится только после снятия всех ограничительных мер. В условиях самоизоляции провести его невозможно.

Это подчеркнул первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по конституционному законодательству и государственному строительству Вячеслав Лысаков:

"Естественно, в данном случае главный ориентир — это санитарно-эпидемиологическая обстановка, потому что вопрос явки большой массы людей или необходимости создать такие условия в случае, если этот период будет более продолжительным во времени, чем нам всем хотелось бы. Создание необходимых мер для тех же дистанций и так далее. Сложно сделать это, речь идет о большом количестве людей. Поэтому, конечно, предполагается, что сам процесс возможен только после снятия всех ограничений, связанных с карантином".

Он также отметил, что, вероятнее всего, голосование будет именно очным. Так как "максимально использован элемент доверия".

"Что касается видов голосований, я могу сослаться на позицию председателя нашего комитета Павла Крашенинникова, который недавно сказал, что голосование все-таки должно быть очным. Судя по его позиции, заочное голосование, конечно, менее предпочтительно", — пояснил Лысаков.

По словам депутата, такие вопросы решает Центральная избирательная комиссия.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что голосование по поправкам в Конституцию, скорее всего, состоится летом. Среди наиболее вероятных дат СМИ называют годовщину парада Победы 24 июня и День семьи 8 июля.