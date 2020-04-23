Восстановления международного авиасообщения не стоит ждать раньше апреля следующего года.

В этом уверен владелец компании — авиаперевозчика S7 Владислав Филев.

По его словам, раньше границы стран не откроются по причине второй волны коронавируса.

"Меры самоизоляции помогут сдержать коронавирус — заболеет небольшое количество людей. Поэтому у нас не выработается коллективный иммунитет. А это значит, что вторая волна неизбежна. И все пойдет по кругу: государство введет уже испытанные и доказавшие эффективность меры защиты населения. Для нас это значит, что полетов не будет", — пояснил Филев свою уверенность.