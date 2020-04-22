Информация о том, что у курильщиков меньше шансов заразиться коронавирусом, будет проверяться, заявил в ходе брифинга в среду глава Генеральной дирекции здравоохранения (DGS) страны Жером Саломон.
Ранее французские ученые проводили исследование, которое показало, что курильщики подвержены меньшему риску заболеть коронавирусом. В исследовании участвовали 350 госпитализированных и 130 амбулаторных больных.
"Существует гипотеза о защитном эффекте никотина. Эта гипотеза родилась после наблюдений, показавших меньшее число курильщиков среди заболевших COVID-19. Нужно быть очень внимательными с этим исследованием: это просто наблюдение о том, курят или нет госпитализированные с коронавирусом", — сказал глава DGS.
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