Во Франции обсудили теорию о пользе никотина против коронавируса

Информация о том, что у курильщиков меньше шансов заразиться коронавирусом, будет проверяться, заявил в ходе брифинга в среду глава Генеральной дирекции здравоохранения (DGS) страны Жером Саломон.

Ранее французские ученые проводили исследование, которое показало, что курильщики подвержены меньшему риску заболеть коронавирусом. В исследовании участвовали 350 госпитализированных и 130 амбулаторных больных.