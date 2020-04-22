В Петербурге следят за соблюдением самоизоляции с помощью беспилотника

С целью контроля за соблюдением самоизоляции в Петербурге будет привлечен беспилотный летательный аппарат (БПЛА). В настоящее время с его помощью осуществляется патрулирование береговой линии Финского залива в Курортном районе.

БПЛА используют для поиска людей в лесах, на льду и на воде. В настоящее время его привлекают для профилактической работы, но одновременно операторы этой авиатехники получают дополнительную практику.

Беспилотник оснащен камерой высокого разрешения и системой воспроизведения звука. В случае необходимости видеозапись может использоваться для регистрации нарушений и передаваться в полицию.

"Патрулирование с воздуха оказывает на людей более сильный эффект, так как действует эффект неожиданности", — сообщили спасатели.

В перспективе планируется беспилотное патрулирование в в других районах Санкт-Петербурга.

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