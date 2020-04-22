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Источник Правда.Ру

Чайка обязал доукомплектовать больницы Кавказа койками и медперсоналом

Общество

Полпред в СКФО Чайка поставил жесткие сроки по доукомплектации больниц Кавказа койками и профильным медперсоналом.

Под председательством полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки в режиме видеоконференции состоялось совещание с главами субъектов СКФО.

Как отметил Чайка, на 22 апреля в Северо-Кавказском федеральном округе зарегистрировано 2018 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки количество подтвержденных диагнозов увеличилось на 217.

В больницах округа в тяжелом состоянии находится 93 пациента, в состоянии средней тяжести — 475.

"Многое еще нужно сделать и в самые короткие сроки. Важно понимание субъектом, за счет каких источников может и должна быть обеспечена полная комплексная готовность коечного фонда специализированных стационаров и поликлиник. Прошу информировать федеральный центр в ежедневном режиме о том, какие меры принимаются для доведения коек до нормативного состояния, в том числе в каком объеме и каким порядком расходуются выделенные государством средства, — отметил полпред. — В случае резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в субъектах округа должен быть резерв готовых к развертыванию инфекционных и реанимационных коек”.

В этом же контексте, по мнению Чайки, должен формироваться фонд лекарственных препаратов.

В числе первостепенных задач для регионов Северного Кавказа полпред назвал полную укомплектованность медицинских организаций, предназначенных для лечения больных новой коронавирусной инфекцией, врачами-специалистами соответствующего профиля, средним и младшим медицинским персоналом.

Для этого необходимо создать резерв специалистов, обеспечив их допподготовку, в том числе с аппаратами ИВЛ и, безусловно, средствами защиты.

"Вы все понимаете, что поток больных может кратно возрасти, а врачи, находясь на "передовой", наиболее подвержены риску заболевания”, — добавил полпред, обращаясь к главам субъектов СКФО.

Темы больницы юрий чайка медперсонал коронавирус северный кавказ
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