Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах РФ

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести систему цифровых пропусков во всех регионах России.

Он считает, что данная мера позволит лучше следить за перемещением людей между регионами и позволит не препятствовать ему.

"Для того чтобы мы не рубили эти связи, а могли настроить систему таким образом, чтобы видеть, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и т.д.", — заявил градоначальник.

Напомним, что власти Москвы с марта стали ужесточать ограничительные меры из-за распространения коронавируса. В столице закрыли учебные заведения, ввели запрет на проведение массовых мероприятий, лиц пожилого возраста призвали не выходить из дома, а всех остальных москвичей — не выходить из квартир без необходимости.

С 15 апреля в столице действует пропускной режим для передвижения на личном и общественном транспорте.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве платят за сдачу "антикоронавирусной" крови.