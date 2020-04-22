Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести систему цифровых пропусков во всех регионах России.
Он считает, что данная мера позволит лучше следить за перемещением людей между регионами и позволит не препятствовать ему.
"Для того чтобы мы не рубили эти связи, а могли настроить систему таким образом, чтобы видеть, что за поток, в каком объеме, кто перемещается и т.д.", — заявил градоначальник.
Напомним, что власти Москвы с марта стали ужесточать ограничительные меры из-за распространения коронавируса. В столице закрыли учебные заведения, ввели запрет на проведение массовых мероприятий, лиц пожилого возраста призвали не выходить из дома, а всех остальных москвичей — не выходить из квартир без необходимости.
С 15 апреля в столице действует пропускной режим для передвижения на личном и общественном транспорте.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве платят за сдачу "антикоронавирусной" крови.
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