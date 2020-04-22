Пик вспышки заболеваемости коронавирусом достигнут в Великобритании

Пик вспышки заболевания коронавирусом достигнут в Великобритании, уже началось снижаться число новых случаев, заявил глава Министерства здравоохранения страны Мэтт Хэнкок. Он также отметил, что власти готовятся предпринять новые меры по предотвращению распространения вируса.

"Поскольку мы достигли пика и снижается число новых случаев заражения, будет начато широкомасштабное внедрение системы отслеживания контактов [лиц, заразившихся новым коронавирусом]. Мы готовимся представить новое мобильное приложение Национальной системы здравоохранения для отслеживания контактов, которое находится в процессе разработки", — заявил он.

Информация о том, что Великобритания начала преодолевать пик, появилась в СМИ еще на прошлой неделе. Власти предпочитали не давать преждевременных оценок.

Коронавирус в Великобритании

Согласно данным на 22 апреля, Британия находится на шестом месте в списке стран, где было выявлено больше всего случаев заражения коронавирусом. В стране зафиксировано более 133 тыс. инфицированных. Более 18 тыс. скончались.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Оксфорде начнут тестировать на людях вакцину от коронавируса.