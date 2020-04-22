В Минздраве заявили о снижении уровня смертности в России

Общий показатель смертности в России оказался ниже прошлогоднего на 4,5%, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он также представил новые данные по ситуации с коронавирусом.

По словам Мурашко, смертность от коронавируса в России составляет менее 1%, что является одним из самых низких показателей в мире. Всего зарегистрировано 513 летальных исходов.

Министр отметил, что с больными коронавирусом в данный момент работают 360 тыс. медицинских работников. Все они получают доплату за увеличенную нагрузку. В стационарах под контролем врачей находятся более 45 тыс. пациентов с коронавирусом, более 2 тыс. из них — дети.

"По планам, доведенным до регионов, не менее 95 тыс. коек должно быть развернуто к 28 апреля. Сегодня развернуто уже 82%", — отметил Мурашко.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что глобальная смертность от коронавируса перевалила за 170 тыс. Лидером по числу погибших являются США. Также в этой стране зафиксировано наибольшее число заболевших — свыше 787 тыс. Россия вошла в топ-10 по количеству инфицированных.