Более 14 тысяч жителей Москвы получают пособия по безработице

Почти 18 тысяч москвичей встали на учет по безработице. Свыше 14 тысяч из них уже получают пособие.

По решению президента России Владимира Путина, максимальный размер пособия увеличен до 12 130 рублей. Те, кто потерял работу из-за коронавируса и встал на учет после 1 марта, в течение трех месяцев будут получать максимальный размер выплаты несмотря на то, какую зарплату получали на последнем месте работы.

Власти Москвы сумму увеличили за счет региональной компенсации. По решению мэра столицы Сергея Собянина, безработные получают по 19,5 тысячи рублей ежемесячно.

Процедуру постановки на учет в Москве максимально упростили. С 30 марта весь процесс переведен в онлайн. Подать заявление на признание безработным можно на портале "Моя работа" czn.mos.ru.

Как сообщает оперативный штаб, в начале года уровень безработицы в столице составлял порядка 0,43%. Сейчас он вырос до 0,66%. При этом открытые вакансии есть, их почти 40 тысяч. За месяц работу нашли более 1,3 тысячи безработных. Тем, кто не может найти подходящую работу, предлагают освоить новую профессию. Обучение организовано в дистанционном формате.