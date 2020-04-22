Из допвыплат медикам не будут вычитать НДФЛ

Дополнительные выплаты медикам, которые работают с коронавирусными больными, поступят в полном объеме. С них не будет удерживаться налог на доход физических лиц.

Такое решение принял президент. Сегодня Владимир Путин подписал соответствующий указ. Ознакомиться с документом можно на портале правовой информации. Он вступает в силу с момента подписания и распространяется на период с 1 января 2020 года.

Согласно новому федеральному закону, "денежные выплаты стимулирующего характера из федерального бюджета за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медпомощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения такой инфекцией" не будут облагаться НДФЛ.

Напомним, что, по решению президента России, дополнительные выплаты получат врачи, средний и младший медицинский персонал, которые работают с коронавирусными больными. Врачи ежемесячно помимо зарплаты будут получать по 80 тысяч рублей, фельдшеры, медсестры и другой средний медперсонал — по 50 тысяч рублей в месяц, младший медицинский персонал — по 25 тысяч рублей в месяц. Из бюджета России на эти цели выделено 50 миллиардов рублей.