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Источник Правда.Ру

Из допвыплат медикам не будут вычитать НДФЛ

Общество

Дополнительные выплаты медикам, которые работают с коронавирусными больными, поступят в полном объеме. С них не будет удерживаться налог на доход физических лиц.

Такое решение принял президент. Сегодня Владимир Путин подписал соответствующий указ. Ознакомиться с документом можно на портале правовой информации. Он вступает в силу с момента подписания и распространяется на период с 1 января 2020 года.

Согласно новому федеральному закону, "денежные выплаты стимулирующего характера из федерального бюджета за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медпомощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения такой инфекцией" не будут облагаться НДФЛ.

Напомним, что, по решению президента России, дополнительные выплаты получат врачи, средний и младший медицинский персонал, которые работают с коронавирусными больными. Врачи ежемесячно помимо зарплаты будут получать по 80 тысяч рублей, фельдшеры, медсестры и другой средний медперсонал — по 50 тысяч рублей в месяц, младший медицинский персонал — по 25 тысяч рублей в месяц. Из бюджета России на эти цели выделено 50 миллиардов рублей.

Темы ндфл указ налог закон владимир путин выплаты медикам стимулирующие выплаты
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