В ВОЗ рассказали о показаниях к проведению теста на коронавирус

Тестирование на коронавирус даже при отсутствии симптомов ОРВИ необходимо провести в случае, если вы подверглись риску заражения, например, находились в контакте с человеком, у которого было выявлено заболевание. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

"Да — если вы находились в контакте, разговаривали лицом к лицу, например, 15 минут на расстоянии менее метра, с человеком с положительным случаем коронавируса или если вы подвергались другому риску заражения", — заявила она ТАСС.

Вуйнович объяснила, что благодаря своевременному тестированию можно вовремя изолировать носителя.

"Тестирование необходимо в первую очередь для того, чтобы понять, где находится вирус, чтобы люди с очень слабыми симптомами понимали ситуацию и оставались в карантине до тех пор, пока тесты не станут отрицательными. Таким образом удастся остановить передачу вируса", — отметила эксперт.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что больше половины новых инфицированных в Москве за сутки — младше 45 лет.