Россияне старше 75 лет не получат повышенную выплату к пенсии

Пожилым россиянам в возрасте от 75 до 80 лет не будет назначена повышенная доплата к пенсии. Такое решение приняли в правительстве.

Согласно действующему закону, такую доплату получают пенсионеры от 80 лет и старше. Нововведение, предполагающее понижение возрастной планки, рассмотрели в комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности. В частности, предлагалось ежемесячно доплачивать пенсионерам, достигшим 75 лет, почти по пять тысяч рублей к страховой пенсии. С инициативой выступила и "Справедливая Россия" и ЛДПР, но оба документа были отклонены.

"Пояснительная записка к законопроекту не содержит достаточных обоснований необходимости предлагаемых изменений", — сказано в отзывах на законотворческие инициативы.

Также указано, что нововведение повлечет расходы, которые не заложены в бюджет этого и следующего годов.

Напомним, что в России с 1 апреля проиндексированы социальные пенсии. Они увеличились на 6,1%. Прибавку также получат участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, инвалиды, дети, потерявшие кормильца.