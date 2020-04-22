Россиянам предоставили возможности, чтобы вернуться на родину, но все желающие давно улетели, сообщили РИА "Новости” Новости в российской дипмиссии.

"Были люди, которые хотели выехать, были люди, которые потеряли билеты, потому что они планировали вылететь самолетом, а им пришлось выезжать через автомобильный КПП. Все, кто хотел, выехал, но если вдруг найдутся те, кто хочет выехать, мы готовы им всегда помочь, мы всегда доступны, на связи", — сообщают в посольстве Монголии.