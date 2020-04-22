Как, за что и "по какому праву" наказывают нарушителей самоизоляции
Благодаря "всезнайкам" из интернета, в России большая часть населения откровенно не понимает, а потому негодует и возмущается тому факту, что правоохранители применяют штрафные санкции к тем, кто нарушает режим самоизоляции. И даже "наказывают рублем".
Ясность в этот вопрос внес Верховный Суд РФ, разъяснив порядок применения новых составов преступлений и административных правонарушений, связанных с нарушениями мер борьбы с распространением коронавируса.
Соответствующий документ опубликован на сайте суда.
За что же нас могут штрафовать в режиме самоизоляции
За нарушение режима самоизоляции:
Если человек не соблюдает требования, то в отношении него начинает действовать статья 6.3 КоАП. И ему может быть выписан штраф в 15 тысяч рублей.
Какие это могут быть нарушения:
- за отдаление в отсутствие оснований от места проживания более чем на 100 метров,
- за уклонение от лечения от коронавируса или иного опасного инфекционного заболевания,
- за нарушение противоэпидемического режима,
- за невыполнение в установленный срок требование органа, осуществляющего федеральный госсанэпиднадзор,
- если вы прибыли из-за границы и нарушили требования по изоляции в домашних условиях.
За нарушение обязательных для всех требований самоизоляции
Согласно части 1 статьи 20.6.1 КоАП, это:
- посещения территорий общегородского значения,
- несоблюдение полутораметрового социального дистанцирования,
- выход из дома и перемещению по городу без веских причин
Напомним, веские причины это:
- работа,
- посещение медучреждения,
- поход в магазин,
- выгул домашних животных на расстоянии не дальше 100 метров от места жительства,
- вынос мусора.
Сколько придется заплатить,согласно нормам КоАП
Нормы КоАП
Ч. 2 ст. 6.3, штрафы:
- для граждан - от 15 тысяч до 40 тысяч рублей,
- для должностных лиц - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей,
- для ИП - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей,
- для юрлиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
Плюс: приостановление хозяйственной деятельности на срок до 90 суток.
Ч.1 ст 20.6.1 - предупреждение или штраф:
- для граждан - от 1 до 30 тысяч рублей,
- для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей,
- для ИП - от 30 до 50 тысяч рублей,
- для юрлиц - от 100 до 300 тысяч рублей.