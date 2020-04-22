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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Как, за что и "по какому праву" наказывают нарушителей самоизоляции

Общество

Благодаря "всезнайкам" из интернета, в России большая часть населения откровенно не понимает, а потому негодует и возмущается тому факту, что правоохранители применяют штрафные санкции к тем, кто нарушает режим самоизоляции. И даже "наказывают рублем".

Ясность в этот вопрос внес Верховный Суд РФ, разъяснив порядок применения новых составов преступлений и административных правонарушений, связанных с нарушениями мер борьбы с распространением коронавируса.

Соответствующий документ опубликован на сайте суда.

За что же нас могут штрафовать в режиме самоизоляции

За нарушение режима самоизоляции:

Если человек не соблюдает требования, то в отношении него начинает действовать статья 6.3 КоАП. И ему может быть выписан штраф в 15 тысяч рублей.

Какие это могут быть нарушения:

  • за отдаление в отсутствие оснований от места проживания более чем на 100 метров,
  • за уклонение от лечения от коронавируса или иного опасного инфекционного заболевания,
  • за нарушение противоэпидемического режима,
  • за невыполнение в установленный срок требование органа, осуществляющего федеральный госсанэпиднадзор,
  • если вы прибыли из-за границы и нарушили требования по изоляции в домашних условиях.   

За нарушение обязательных для всех требований самоизоляции

Согласно части 1 статьи 20.6.1 КоАП, это:

  • посещения территорий общегородского значения,
  • несоблюдение полутораметрового социального дистанцирования,
  • выход из дома и перемещению по городу без веских причин

Напомним, веские причины это:

  • работа,
  • посещение медучреждения,
  • поход в магазин,
  •  выгул домашних животных на расстоянии не дальше 100 метров от места жительства,
  • вынос мусора.

Сколько придется заплатить,согласно нормам КоАП 

Нормы КоАП

Ч. 2 ст. 6.3, штрафы:

  • для граждан - от 15 тысяч до 40 тысяч рублей,
  • для должностных лиц - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей,
  • для ИП - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей,
  • для юрлиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

Плюс: приостановление хозяйственной деятельности на срок до 90 суток.

Ч.1 ст 20.6.1 - предупреждение или штраф:

  • для граждан - от 1 до 30 тысяч рублей,
  • для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей,
  • для ИП - от 30 до 50 тысяч рублей,
  • для юрлиц - от 100 до 300 тысяч рублей.
Темы штрафы нормы закона верховный суд наказание за нарушение самоизоляции
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