Как, за что и "по какому праву" наказывают нарушителей самоизоляции

Благодаря "всезнайкам" из интернета, в России большая часть населения откровенно не понимает, а потому негодует и возмущается тому факту, что правоохранители применяют штрафные санкции к тем, кто нарушает режим самоизоляции. И даже "наказывают рублем".

Ясность в этот вопрос внес Верховный Суд РФ, разъяснив порядок применения новых составов преступлений и административных правонарушений, связанных с нарушениями мер борьбы с распространением коронавируса.

Соответствующий документ опубликован на сайте суда.

За что же нас могут штрафовать в режиме самоизоляции

За нарушение режима самоизоляции:

Если человек не соблюдает требования, то в отношении него начинает действовать статья 6.3 КоАП. И ему может быть выписан штраф в 15 тысяч рублей.

Какие это могут быть нарушения:

за отдаление в отсутствие оснований от места проживания более чем на 100 метров,

за уклонение от лечения от коронавируса или иного опасного инфекционного заболевания,

за нарушение противоэпидемического режима,

за невыполнение в установленный срок требование органа, осуществляющего федеральный госсанэпиднадзор,

если вы прибыли из-за границы и нарушили требования по изоляции в домашних условиях.

За нарушение обязательных для всех требований самоизоляции

Согласно части 1 статьи 20.6.1 КоАП, это:

посещения территорий общегородского значения,

несоблюдение полутораметрового социального дистанцирования,

выход из дома и перемещению по городу без веских причин

Напомним, веские причины это:

работа,

посещение медучреждения,

поход в магазин,

выгул домашних животных на расстоянии не дальше 100 метров от места жительства,

вынос мусора.

Сколько придется заплатить,согласно нормам КоАП

Нормы КоАП

Ч. 2 ст. 6.3, штрафы:

для граждан - от 15 тысяч до 40 тысяч рублей,

для должностных лиц - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей,

для ИП - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей,

для юрлиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

Плюс: приостановление хозяйственной деятельности на срок до 90 суток.

Ч.1 ст 20.6.1 - предупреждение или штраф: