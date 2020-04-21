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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Депутат ГД: режим ЧС не предполагает халявы для граждан. Даже наоборот

Общество

В России начались протесты недовольных режимом самоизоляции. Как рассказывала "Правда.Ру" пока народ возмущается ограничениями требует введения режима ЧС на платформах Яндекса.

Михаил Емельянов, первый зампред Комитете ГД по государственному строительству и законодательству, разъяснил в эксклюзивном интервью нашему изданию, как мы будем жить, если вдруг введут режим ЧС, которого так "жаждут" недовольные.

Первое, что хотелось бы прояснить: загадкой остается то, откуда "недовольные" товарищи взяли идею, что если будет введен режим ЧС, то их будет полностью и безвозмездно — то есть даром — содержать государство? Это полная чушь. Никаких дополнительных экономических мер, никаких дополнительных выплат из бюджета сам по себе режим чрезвычайной ситуации не предполагает. Большее ужесточение мер контроля над населением, больше ограничений с точки зрения работы некоторых органов власти — это да. Но с точки зрения материального положения он никак не улучшит жизни простых граждан.

Ужесточение — что имеется в виду?

Патрулирование улиц, больше ограничения передвижения, комендантский час и так далее. Но это все принимается уже после введения режима чрезвычайного положения. Пока в этом нет никакой необходимости.

Могут ввести этот режим?

Я думаю, нет. Потому что пока ситуация под контролем и действующих мер достаточно для того, чтобы обеспечить те цели, которые ставит перед собой власть с точки зрения социальной дистанции, ограничения общения и так далее. Я думаю, что необходимости введения чрезвычайного положения нет.

Если вдруг протесты из Интернета выльются на улицы… Понятно, что мероприятия в режиме самоизоляции будут несогласованные. Какие есть полномочия у полиции на этот счет?

Такие же, как всегда. Полиция, Национальная гвардия будут пресекать любые несанкционированные массовые выступления. Это правильно.

Я думаю, что надо предпринять меры против тех, кто сознательно разжигает такие протестные настроения, вводя народ в заблуждение. Потому что альтернативы тем мерам, которые предпринимаются, нет. Ничем режим чрезвычайного положения не лучше режима, существующего сейчас.

Самоизоляции?

Да. Я не знаю, чего граждане ждут от режима ЧС, если само по себе его введение никаких дополнительных выплат из бюджета не предполагает.

Откуда-то это пошло…

Есть провокаторы в интернете, которые запускают эту идею для раскачивания ситуации. Некоторые политические силы пользуются этим. Поэтому, я думаю, что власти нужно предпринять определенные усилия и меры для того, чтобы этих зачинщиков и провокаторов тоже как-то привести в чувства.

Темы режим чс самоизоляция михаил емельянов
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