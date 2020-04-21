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Источник Правда.Ру

Жители Берлина начнут надевать маски в транспорте

Общество

В целях борьбы с распространением коронавируса сенат Берлина принял решение ввести с 27 апреля обязательное ношение защитных масок всеми, кто пользуется общественным транспортом. Власти города отметили, что это правило вводится в виду того, что не всегда в автобусах или метро пассажиры могут соблюдать дистанцию в необходимые 1,5 метра.

Часть федеральных земель Германии уже ввела аналогичные меры. В то же время Брадендург, например, отказался принимать их.

Ситуация в Германии

На данный момент в ФРГ выявлено более 147 тыс. случаев. Из них не менее 4,9 тыс. — смертельные. С 4 мая в Берлине собираются снять ряд ограничений, например, разрешить демонстрации численностью не более 20 человек, посещать религиозные службы и кладбища. С понедельника в городе работают магазины площадью до 800 кв. метров, автосалоны, архивы и библиотеки. До тех пор открыты были только продуктовые супермаркеты и аптеки. 

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России ежегодно производят более 8 млн масок.

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